Положене квеце на памятнїк Шевченкови у Новим Садзе

НОВИ САД – Представнїки українских и руских орґанизацийох, активисти и представнїки заєднїци положели квеце на памятнїк поетови и уметнїкови Тарасови Шевченкови у Новим Садзе зоз чим означени писательов дзень народзена 9. марец и дзень його шмерци 10. марец

Як дознава Рутенпрес од присутних, при памятнїку пречитани Шевченково твори на українским и сербким язику, а совитнїк амбасади України у Републики Сербиї Артур Оганов бешедовал о значносци подоби Шевченка нєшка, у чежких часох за Україну.

На покладаню квеца були представнїки и Союзу Руснацох Українцох Сербиї и НВУ „Руске слово”.

Спред Союзу Руснацох Українцох Сербиї предсидатель Боґдан Виславски уручел представнїкови українскей амбасади кнїжки преклад з руского на українски популарного виданя Янка Сабадоша „Розваляни салаш”, котре обявело НВУ „Руске слово” 2021. року. Кнїжка ноши назву „Зруйнований хутiр”, у прекладзе Олександра Яковчука и обявена є у виданю Союзу Руснацох Українцох Сербиї 2024. року.