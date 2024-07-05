Положени фундамент Нова Ритейл парку

ШИД – На пригодней шветочносци вчера, 4. юлия, положени фундамент на вашарищу за комерциялни будинок Нова Ритейл парк. Спомнута компания уложи 15 милиони евра до будинку хтори би мал буц отворени на яр 2025. року, у хторим ше будзе находзиц тарґовински ланєц „Лидл“ и други, а роботу достаню вецей як 200 особи.

Фундамент положели министер будовательства, транспорту и инфраструктури Ґоран Весич, спред Нова Ритейл парка Марко Ґруїчич, совитнїк предсидателя Привредней комори Сербиї Иґор Кроня и спред локалней самоуправи предсидатель Општини Зоран Семенович.

Министер Весич з тей нагоди гварел же кажда инвестиция значна, бо доприноши розвою одредзеного штредку, будзе полнїц локални буджет и допоможе дальшому розвою, а обезпечи и нови роботни места.

Марко Ґруїчич подзековал локалней самоуправи же препознала потребу за инвестованьом и о два мешаци подобни будинок би ше, як гварел, мало почац будовац и у Кули.

Инвеститорови подзековал предсидатель Општини Семенович хтори гварел же таки инвестициї звекшаю приход Општини и єй дальши розвой и подзвигню квалитет животу гражданом.