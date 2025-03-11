Положени нови штири клими, потребни ище два

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, прешлого тижня монтирани ище штири нови клими за розхладзованє учальньох котри на слунковим боку, цо их донирали числени дарователє, а на инициятиву Совита родичох и його предсидательки Силвиї Орос Барна.

У мено Совиту родичох вона дзекує донатором у тей другей фази, од котрих дзепоєдни сцели остац анонимни, а даровали и Владимир Няради Лїптак, Дарко Йоксович, „Ковач Виклер доо” Дарко Ковач, „Т-пам доо” Павле Малацко и „ЗЗ Башта и шпайз” Славко Чапко, „Клуб 10 мебель” Мирко Надь, Ресторан „Лонґов” Микола Хрин, „Мебель амбиєнт ҐС” Славко Ґовля, „Даки мебель” Дарко Колошняї, „QAIT doo” Борис Сабадош, „Еделински доо” Мирко Еделински, и „Royal Grant RK” Зденко Дюрчянски шицки з Руского Керестура, Еуфемия Папуґа и Яким Канюх з Нового Саду, та Руснаци зоз Саскачевану зоз Канади, и Еуфемия Кети Рускаї зоз Хамилтону з Канади.

Най здогаднєме, на перши завод зоз донацийох поставени перши штири клими у януару того року, попри штирох нових, до школи потребни ище два, та орґанизаторе инициятиви поволую людзох цо можу помогнуц же би ше одволали и явели Орос Барновей на число телефона 064/216-75-52, же би ше тот проєкт закончело до конца того школского року.