Положени венци на Теметове ошлєбодительох Беоґрадa

БЕОҐРАД – З нагоди означованя Дня побиди над фашизмом у Другей шветовей войни представнїки Влади Сербиї и амбасади України, амбасадоре и войни аташеи жемох Европскей униї, Азербейджану, ЗАД, Япону, Грузиї, Индиї положели квеце на Теметове ошлєбодительох Беоґрада, штварток, 8 мая.

На означованю присуствовали и представнїки Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Українски амбасадор Володимир Толкач подзековал присутним на указованю чесци настрадалим хтори допринєсли побиди и ошлєбодзеню, а потим дата минута цихосци.

Присутних поздравел и предсидатель Українского националного совиту Филип Пронек, а спред Союзу Руснацох Українцох Сербиї присутни були предсидатель Боґдан Виславски и Леона Виславски.

Венєц на Теметове настраданих у ошлєбодзеню Беоґрада у Другей шветовей войни положели українски амбасадор Володимир Толкач и министер за европски интеґрациї Сербиї Неманя Старович, а квеце положела и Леона Виславски.