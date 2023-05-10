Положени венци з нагоди Дня побиди

ШИД – На спомин памятнїку погинутим борцом на городским теметове у Шидзе, а з нагоди означованя Дня побиди, вчера предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович, заменїк предсидателя општини Дьордє Томич, помоцнїки предсидателя општини Шид Небойша Илич и Бранимирка Ридьошич як и секретар СО Шид Бранислав Нонкович положели венци. З тей нагоди пригодни рецитали порихтали поетове Дюрица Еделински и Слободан Цвиткович.

Дзень пред тим предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович и помоцнїк предсидателя општини Шид Небойша Илич положели венєц на спомин таблу погинутим борцом на будинку Културно образовного центра (КОЦ) у Шидзе, а у рамикох манифестациї „Вочи Дню побиди“.

Манифестацию орґанизовали Здруженє Сербско-русийского товаришства и ОО СУБНОР Шид, у сали КОЦ отримана шветочна академия як и презентация зоз назву „Шидски бесмертни пук“ пошвецена борцом з териториї општини Шид хтори ше борели за шлєбоду у Другей шветовей войни.