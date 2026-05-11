Положени венєц ґу памятнїку погинутим борцом

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Дня побиди над фашизмом, всоботу 9. мая Месни одбор Здруженя борцох Народноошлєбодительних войнох у Руским Керестуре и Месна заєднїца Руски Керестур организовали пригодне здогадованє на 81. рочнїцу од законченя Другей шветовей войни и покладанє венца ґу памятнїку погинутим борцом НОВ у Спомин парку револуциї, у центру валала.

Венєц на памятнїк положели заменїк предсидателя Месного одбору Здруженя борцох Народноошлєбодительних войнох Дюра Папуґа и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, а присуствовали и школяре 8. класи основней школи „Петро Кузмяк” на чолє зоз наставнїком историї Деяном Бучком, як и валалчанє рижних ґенерацийох.

На початку з минуту цихосци дата чесц погинутим, а потим Папуґа здогаднул на податок же у Другей шветовей войни з Руского Керестура участвовали 374 млади хлопи, хтори були анґажовани у войнових операцийох, зоз хторих 50 погинули. Їх мена, презвиска и слики, наглашел Папуґа, виложени на паноу, хтори того дня принєшени до парку, же би ше на нїх нє забуло.

Предсидатель Месного одбору Здруженя борцох НОВ Славко Пап поручел же тоти жертви хтори дали свойо животи за нашу шлєбоду нїґда нє шмеме забуц и додал же ше наздава же и актуални войни у швеце швидко прейду и же будземе жиц у миру и злагоди.

На концу, школярка 8. класи Основней школи Лена Зелич пречитала кратке историйне огляднуце о значеню Дня побиди, а єй школска товаришка Надя Горняк пречитала виривок зоз поезиї Дюру Папгаргая „Преклятство косцелїска”.