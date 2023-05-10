Положени венєц на чесц погинутим борцом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, за Дзень побиди над фашизмом у Другей шветовей войни, 9. мая, на памятнїк погинутим борцом у Народноошлєбодительней войни (НОВ), у центру Руского Керестура, у „Спомен-парку револуциїˮ, положени венєц.

З тей нагоди, у обачлїво векшим чишлє як прешлих рокох, зишли ше валалчанє рижних ґенерацийох.

Присутни при памятнїку з минуту цихосци дали почесц шицким погинутим борцом НОВ, а з тей нагоди, спред Месней заєднїци, єй секретар Михайло Пашо, здогаднул же з Руского Керестура у НОВ и ошлєбодзеню жеми од фашизму участвовала 371 особа, од котрих 56 погинули. Секретар здогаднул и на войну 90. рокох, у хторей участвовали 350 особи, а три настрадали.

Пашо у кратким обрацаню присутним, наглашел значносц побиди у НОВ за шицки терашнї и будуци ґенерациї, а виражел и намаганє же би ше при младих убудуце цо вецей освидомйовало важносц означованя того дня и же би ше у наиходзацих рокох означованє подзвигло на висши уровень.

На концу, парох о. Варґа вимодлєл молитву за шицких борцох хтори погинули у войнох, як и за їх фамелиї.