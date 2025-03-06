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Положи ше квеце на памятнїк Тарасови Шевченкови

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 12 Опатрене

НОВИ САД – На пондзелок 10. марца на 12 годзин Амбасада України у Републики Сербиї положи квеце на памятнїк Тарасови Шевченкови (Алея Мики Антича), зоз чим ше означи писательов дзень народзена 9. марец и дзень його шмерци 10. марец.

„Вон наш пророк, духовни оцец українского народа, Вельки Кобзар и українски ґениє. Тарас Шевченко бул познати и по своєй борби за ошлєбодзенє українского народу зоз рабства Русийского царства. Прешло 211 роки од народзеня Велького Кобзара, алє кажде слово поети ище актуалне”, пише у поволанки Амбасади України у Републики Сербиї.

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