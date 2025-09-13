Помедзи астрофизику и дзецинску мрию

Зоз єдного малого штредку яки Руски Керестур, прейґ европских универзитетох, та аж по Австралию, драга др Роберта Джуджара, младого и амбицийного науковца, здогадує нас же кельо знанє, упартосц и любопитлївосц можу отвориц дзвери ґу успиху ширцом по швеце.

После студийох физики у Новим Садзе, мастер програмох у Австриї и Италиї, та докторских студийох зоз обласци астрофизики у Мелбурну, Роберт свою початну страсц ґу виглєдованю вселени преткал до практичней применки. Нєшка роби у углядней аґенциї „Трибализм” у Мелбурну, хтора ше занїма зоз аналитику и обрабяньом податкох, а у хторей Роберт злучує свою наукову любопитлївосц зоз практичнима виволанями индустриї.

Роберт докторовал 2020. року на Свинбурн Универзитету у Мелбурну, у Центру за астрофизику и суперкомпютери (Swinburne University of Technology, Centre for Astrophysics and Supercomputing).

У тим периодзе, попри писаня докторскей тези, а у позарядовей ситуациї пре корону, чекала го „коруна” його школованя – глєданє роботи. Нє бул то єдноставни процес, понеже ше у велїх фирмох теди робело з дому, а розвой економиї єден длугши час стаґнировал. По законченю студийох, як нам припознал, нє огранїчовал себе на вибор роботох, та место, можебуц, обчекованих наукових кругох, вошол до швета индустриї.

– Тота робота у тей хвильки ми одвитує, задовольни сом, и нє роздумуєм глєдац роботу у академских або наукових кругох. Кед бим глєдал роботу у обласци науки, або як универзитетски професор, мушел бим робиц на рижних виглєдовацких позицийох, як науковец, дзе конкуренция велька. То подрозумює и части путованя, менянє державох, та и континентох. И пред тим як сом пришол до Австралиї, под час мастер студийох у Австриї и Италиї, часто сом ше селєл, менял городи, та ми тото искуство познате. Кажди раз треба починац живот одпочатку, цо ми ше нє барз пачи – щиро гвари Роберт и додава:

– Окрем на универзитету, по законченю астрофизики, мож робиц и у даякей обзерваториї зоз телескопами, як технїчар, алє вони змесцени у одредзених горох, цо тиж значи же и то транзитна робота. Тото цо добре, то же ше под час студийох на астрофизики вельо програмує, так же єст надосц можлївосци потим найсц добру роботу.

Науковец за податки

После приявох на рижни оглашки и после шейсцох мешацох активного глєданя роботи, Роберт ше запошлєл у обласци Информатичних технолоґийох, у науки о податкох, у компаниї „Трибализм”, дзе и тераз роби.

– То, так повесц, услужна компания за аналитику и маркетинґ, цо значи же нам клиєнти други фирми. Понукаме услуги анализованя податкох, маркетинґу, або веб дизайну. През тоти пейц роки одкеди сом у фирми, робел сом зоз рижнима компаниями, а моментално робим зоз трома. Єдна компания ше вола „Дейвид Джонс” („David Jones”), то велька робна хижа хтора предава углавним облєчиво, або у предавальньох у Австралиї, або онлайн. Друга фирма ше вола „Бизкап” („Bizcap”) то кредитна компания хтора дава кредити другим фирмом, и треца компания то мрежа брокерох у Австралиї хтори робя зоз приватним осиґураньом. Моя робота позберац податки од їх купцох або хасновательох їх услугох, обробиц их, префилтрирац и представиц их клиєнтом, односно фирмом. Дакеди им представим анализу, алє найчастейше их вони сами превежню и сами пробую пренайсц цо би могли злєпшац у своїм дїлованю. У сущносци, шицки вони збераю податки о своїх клиєнтох и вец през анализу тих податкох патра унапредзиц свойо дїлованє и, на концу, звекшац профит – толкує Роберт.

Глєданє роботи нє ишло так лєгко

Роберт до Австралиї пошол давного 2016. року, перше на основи студентскей визи, тераз ма и роботну визу, а у процесу є доставаня стаємного пребуваня, за хторе ше чека коло два роки. Достац роботу, гвари, нє бул кратки процес, конкуренция велька, а високи уровнї школованя дакеди, парадоксално, знаю аж и одмогнуц.

– За даєдни роботни позициї у Австралиї, углавним у державних фирмох, особа муши мац австралийске державянство же би ше могла приявиц. Єст и фирми хтори вимагаю стаємне пребуванє у Австралиї. Нє досц мац лєм роботну визу. Кед даєдна компания да оглашку за роботу, барз вельо людзе ше на ню приявюю. Мелбурн вельки, вельо єст кандидатох и треба прейсц вельо круги интервюох. Я, и попри докторскей дипломи, коло шейсц мешаци активно глєдал роботу док сом ю нє достал. Нє було то лєгко. Голєм нє за мнє.

Єст можлївосц и преквалификовац ше, прето же фирми нє барз любя брац людзох зоз „високима” дипломами, бо думаю же особа напущи фирму накадзи найдзе лєпшу позицию – приповеда вон.

А кед слово о роботним окруженю, гвари Джуджар, нє ма ше на цо поносовац. За своїх колеґох гвари же су щири, отворени, и єдни спрам других ше одноша фер и коректно.

– З початку сом нє знал язик хтори ше хаснує у индустриї. Колеґове хасновали рижни слова за хтори сом нє знал цо знача, алє слава Богу, ту Ґуґл, та ше з часом упознаш зоз шицким… – у франти припознава Роберт, и предлужує о роботней динамики у Австралиї:

– Ту досц швидка роботна динамика. Медзитим, пачи ше ми же маш роботу од 9 по 17 годзин, и ридко кеди ше случи же ци сцигнє даяки мейл з роботи, звонка роботного часу. Роботни час ше ту барз почитує. Вшелїяк же єст и стресни днї, алє я патрим так – же док єст вецей добри як подли днї, я задовольни. Того викенду, поведзме, маме „лансиранє” новей диґиталней алатки, понеже фирма преходзи зоз єдней шветовей познатей алатки, за хтору потераз досц плацела, на свою, хтору зме сами вибудовали зоз девелоперами. До того проєкту сом и сам уключени. Робота на тим тирвала два роки, а була ми и досц стресна пре вельку одвичательносц, понеже ми було дате вельке количество рижних, чувствительних податкох о клиєнтох зоз тей фирми – гвари на концу Роберт наглашуюци же го после того конєчно чека заслужени одпочивок.

Рихта сликовнїцу за дзеци о вселени

Попри обовязкох на роботи, Роберт находзи часу и отримовац здравє и кондицию, та того року першираз пожадал бежац полумаратон, длугоки 21 километер, хтори го чека у октобру. Наука му лєм гоби, та є до даскелїх наукових роботох уключени през рижни колаборациї зоз своїма бувшима колеґами студентами або менторами.

И гоч свою професийну драгу Роберт пренашол у швеце податкох и аналитики, його фасцинованосц зоз вселену ище вше жиє. Як нам кус одкрил, того року ше приявел на конкурс видавательства „Руского слова”, як автор сликовнїци за дзеци о астрономиї. У тей сликовнїци, попробує на креативни и едукативни способ дзецом приблїжиц основни поняца зоз астрономиї и физики. Илустрациї, у хторих злучує науку и уметносц рисує сам, и жада же би и наймладшим отворел дзвери до безконєчносци вселени, и так у нїх пребудзел исту тоту любов ґу науки хтора и його одведла аж на други конєц швета.