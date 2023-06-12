Помоц хорим дзецом зоз Кулскей општини

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурсци гуманосц уж нє раз доказали, а тей нєдзелї, 11. юния, и на першим гуманитарним базару котри у центру Керестура отримани од 9 годзин до пополадньових годзинох, док их моцни диждж нє розплашел.

Средства ше зберало за два хори дзвичата зоз Кулскей општини: Уну Вуканац зоз Червинки и Машу Плесконїч зоз Сивцу.

Нащивительом були понукнути ваучери за рижнородни услуги: шминканє, правенє фризури и подобне, а понукнуте було и квеце у черепчкох, лакотки, рижни козметични продукти, заплєтанє пантлїкох дзвичатом до власох, та рисованє по твари. По словох єдней зоз орґанизаторкох Николини Зорич вецей як 80 особи задармо даровали свойо продукти за помоц охореним дзецом.

Николина Зорич член гуманитарного здруженя „1000 на 1000ˮ котре и орґанизовало тот базар вєдно зоз єй пайташками котри ю у тим дзечнє потримали, гварела же нє обчековала таке вельке одволанє, анї таке вельке одволанє нащивительох.