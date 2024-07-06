Помоц гражданом котри ше одлуча зогривац на ґаз, лєбо древови пелет

ВЕРБАС – Општина Вербас розписала явну поволанку за софинансованє мирох зменшаня заґадзеня воздуху зоз индивидуалних жридлох, и то зоз замену пошореньох за зогриванє у индивидуалних ґаздовствох на териториї општини Вербас у 2024. року. Конкурс запровадзує Општина Вербас у сотруднїцтве зоз Министерством защити животного стредку.

По сообщеню комисиї за запровадзованє проєкту зменшаня заґадзеня воздуху зоз индивидуалних жридлох зоз замену нєефикасних пошореньох за зогриванє, заинтересовани гражданє ше можу приявиц од пиятку, 5. юлия.

Спрам правилох поволанки, средства ше будзе одобровац за набавку и инсталацию котлох на природни ґаз за фамелийни хижи и квартелї, з максималну учасцу Општини до 100.000 динари зоз ПДВ, односно 70 одсто вкупней вредносци котла зоз ПДВ. За тоту намену плановане видвоїц 2.000.000 динари.

Тиж, пенєжну потримовку достаню и гражданє котри ше одлуча за набавку и инсталацию котлох лєбо етажних пецох и пецох и шпоргетох на древови пелет, з максималну учасцу Општини до 150.000 динари зоз ПДВ, односно 70 одсто вкупней вредносци котла зоз ПДВ. Плановане за тоту намену видвоїц 500.000 динари.

Явна поволанка будзе тирвац покля ше нє потроши средства, а найдлужей по 30. септембер 2024. року. Шицки додатни информациї о явней поволанки мож видзиц на ТИМ ЛИНКУ.