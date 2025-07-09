Пондзелок були два менши огнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Такой чим ше примирела буря, пондзелок пополадню, керестурски огньогасци мали два виходи на терен гашиц менши огнї у природи и ратовац шнури за струю котри були спаднути вироятнє як пошлїдок моцней бурї.

Першу поволанку за огень достали на 14:25 же гори трава у лєшику за базеном, дзешецме огньогасци зоз єдним камионом и воду зоз гидранту, барз швидко загашели. Потим, кед здобути условия, безпечно склонєли и орезали конари зоз шнурох за струю.

Подобна интервенция була такой по законченю першей акциї, кед на 15:09 явене же гори трава коло силосох и салашу споза Нового населєня. Тиж и ту санирали конари зоз шнурох за струю. На други огень до помоци пришла и Интервентна єдинка огньогасцох зоз Кули.