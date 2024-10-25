Понуканє вельке, жито и соя коштали менєй, а кукурица исто

НОВИ САД – На Продуктней берзи Нови Сад у прешлим тижню ше вецей понукало шицки примарни польопривредни продукти, найвецей ше предавало жито.

Жито и соя коштали менєй як тидзень пред тим, а кукурица остала на истим ценовним уровню. Предате вкупно 5.350 тони роби, 97,64% вецей як пред тижньом, вкупней финансийней вредносци 132.989.250 динари, сообщене зоз новосадскей Продуктней берзи.

Кукурицу ше вецей понукало як цо ше ю предавало, куповали ю вивожнїки и тарґовци, и вони сцели лєм тоту на хторей окончена анализа на афлатоксин. Контракти на берзи заключени по од 19,00 пo 20,40 дин/кг без ПДВ-a, пондерована цена була 19,68 дин/кг без ПДВ-a (21,65 дин/кг з ПДВ-ом). Кукурица заберала 41% вкупного обтоку.

Зоз житом ше найвецей тарґовело и воно заберало 54% вкупного обтоку у прешлим тижню, предате 2.512 тони вецей як тидзень пред тим. Жито ше предавало по од 22,40 пo 23,00 дин/кг без ПДВ-a, пондерована цена була 22,63 дин/кг без ПДВ-a (24,89 дин/кґ з ПДВ-oм) и зазначени неґативни тренд цени за 2,43%.

На тарґовищу ше сою тиж вецей понукало, алє купци нє були заинтересовани куповац зарно сої. Заключени єден контракт по 56,50 дин/кг без ПДВ-a (62,15 дин/кг з ПДВ-oм) з обраховйованьом квалитета, а то була источасно и пондерована цена. У одношеню на тидзень пред тим, то менєй за 4,05%.

Предавало ше и минерални гної у формулациї NPK 16:16:16 у пакованю 25/1 по 51,17 дин/кг без ПДВ-a (436 €/т без ПДВ-a). Куповало ше и гной Уреа (UREA) у пакованю 25/1 по 44,60 дин/кг без ПДВ-a (389 €/т без ПДВ-a).