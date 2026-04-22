Попирскане коровче на теметове зоз дроном

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове вовторок, 21. априла зоз дроном опирскане коло 2 гектари, углавним коровче на местох дзе на иншаки способ нє мож дойсц. Хасновало ше тотал, а найвироятнєйше третиранє будзе требац повториц ище дас раз-два раз, цо ше укаже о тидзень.

Третиране робела фирма зоз Нового Орахова, односно Чила Югас хтора наводзи дрон зоз жеми и обучена є за тоту роботу.

Дрони даваю вельо можлївосци за сучасне третиранє коровча, окреме на польох, у овоцнїкох. Вигодни су нє лєм у польопривреди, алє ше зоз нїма умива високи будинки окреме, тоти склєняни, соларни панели. Таки способ знїщованя коровча на керестурским теметове вихасновани на инициятиву Церковного одбору.