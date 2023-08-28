БЕОҐРАД – Попис польопривреди 2023 у Републики Сербиї у хторим буду пописани польопривредни ґаздовства, будзе отримани у периоду од 1. октобра по 15. децембер 2023. року.

Попис пририхтує, орґанизує и реализує Републични завод за статистику, у складзе зоз Законом о попису польопривреди 2023. року и у рамикох проєкта Предприступних фондох Европскей униї ИПА (Instrument Pre-accession Assistance) з 2018. року.

З пописом буду облапени польопривредни ґаздовства поднїмательох и правних особох, фамелийни польопривредни ґаздовства, як и ношителє польопривредних ґаздовствох хтори уписани до Реґистру польопривредних ґаздовствох.

Шицки польопривредни ґаздовства буду одвитовац на 60 основни питаня, а даєдни на ище додатни 20 питаня, у зависносци од тематики. Питальнїк облапя податки о жеми, овоцнїкох, винїцох, статковим фонду и способе триманя статку, роботней моци, механїзациї и польопривредних обєктох, наводньованю, обрабяню и отримованю жеми.

На попису польопривреди буду анґажовани 2.842 пописоваче, коло 300 општински и 16 реґионални координаторе.

Участвованє у попису обовязне, т.є. обовязно ше муши пописовачови повесц т.є. дац глєдани податки, а даванє нєточних податкох ше третирує як потупенє и поцагує потупову одвичательносц и пенєжну кару.

Податки з попису оможлївя препатрунок стану у польопривреди у Републики Сербиї на националним и локалним уровню, як и на уровню ґаздовствох и задоволя национални потреби и потреби медзинародних институцийох и орґанизацийох за структурнима податками з тей обласци, гваря у Републичним заводу за статистику.