Попис польопривреди од 1. октобра по 15. децембер

БЕОҐРАД – Попис польопривреди у Републики Сербиї будзе орґанизовани од 1. октобра по 15. децембер 2023. року, наявене зоз Републичного заводу за статистику.

На конференциї за новинарох хтора отримана зоз назву „Вочи попису польопривреди 2023” директор РЗЗС др Миладин Ковачевич гварел же зоз пописом буду облапени шицки польопривредни ґаздовства у держави, а прелиминарни резултати буду обявени по 31. януар 2024. року. Конєчни резултати буду обявени по 31. децембер 2025. року.

Попис оконча коло 4.000 особи и з нїма буду облапени коло 680.000 ґаздовства, правни особи и поднїмателє.

Важносц тей роботи, як визначел Ковачевич, спатра ше у факту же достанєме точни податки о тим кельо ше жеми обрабя, яки нам статкови фонд, зоз яку польопривредну механїзацию розполагаме и як ше управя зоз ґаздовствами. Шицко то нєобходне за креиранє адекватней аґрарней политики.

Попис польопривреди реализує ше зоз потримовку Европскей униї у рамикох проєкта ИПА 2018.