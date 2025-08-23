Поплатани дзири на драгох у Коцуре

КОЦУР – Тих дньох у Коцуре роботнїки Явного комуналного подприємства Комуналєц з Вербасу закончели платанє дзирох на драгох, котри часто спричиньовали проблеми превозком у транспорту.

Дзири поплатани и на драгох по вецей населєних местох у вербаскей општини.

По сообщеню компетентних, з оглядом же нєодлуга почина нови школски рок, наиходзацих дньох роботнїки Комуналцу буду обнавяц, односно ошвижовац, горизонталну сиґнализацию. Так буду ошвижени били линиї у зони Основней школи у Коцуре, як и у зонох шицких основних и стреднїх школох у цалей општини Вербас.

Як визначене, обнавянє сиґнализациї представя транпортно-технїчну миру хтора оможлївює безпечнєйше рушанє учашнїкох у транспорту.