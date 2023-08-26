Пополадню змаганє у вареню рибового котлїку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у вареню рибового котлїку будзе нєшка на керестурским базену, а Рутенпрес дознава же приявени 20 екипи.

Змагателє ше позбераю коло 14 годзин, кед буду приявйовац свойо екипи, та ше им такой подзелї и рибу. По прияви почнє змаганє хторе будзе тирвац по 17 годзин, кед змагателє придаю свойо мисочки з рибовим паприґашом на оценьованє, а од 18 годзин заплановане преглашованє побиднїкох, додзельованє погарох и наградох.

Орґанизаторе обезпечели по 3 кили очисценей риби и хлєба, а змагателє у обовязки обезпечиц себе прибор за єдзенє. По преглашованю побиднїкох будзе вечера и друженє зоз музику.

Орґанизатор змаганя Здруженє спортских рибарох „Колякˮ.