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Пополадню змаганє у вареню рибового котлїку

автор А. Медєши
автор А. Медєши 38 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у вареню рибового котлїку будзе нєшка на керестурским базену, а Рутенпрес дознава же приявени 20 екипи.

Змагателє ше позбераю коло 14 годзин, кед буду приявйовац свойо екипи, та ше им такой подзелї и рибу. По прияви почнє змаганє хторе будзе тирвац по 17 годзин, кед змагателє придаю свойо мисочки з рибовим паприґашом на оценьованє, а од 18 годзин заплановане преглашованє побиднїкох, додзельованє погарох и наградох.

Орґанизаторе обезпечели по 3 кили очисценей риби и хлєба, а змагателє у обовязки обезпечиц себе прибор за єдзенє. По преглашованю побиднїкох будзе вечера и друженє зоз музику. 

Орґанизатор змаганя Здруженє спортских рибарох „Колякˮ.

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