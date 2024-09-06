Порада коло Централней преслави Националного швета Руснацох

НОВИ САД – Перша схадзка Орґанизацийного одбору Централней преслави националного швета Руснацох у Републики Сербиї будзе отримана на вовторок, 10. септембра, на 15 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15).

На схадзки ше утвердзи точни датум отримованя преслави, основни концепт шветочней академиї и провадзацих програмох, а членох Орґанизацийного одбору ше упозна и зоз рамиковим буджетом Централней преслави.

Скорей наявена схадзка, хтора мала буц отримана 29. авґуста нє отримана пре обєктивни причини, прето одредзени нови термин, сообщене зоз Заводу за културу войводянских Руснацох.

Централна преслава Националного швета Руснацох у Републики Сербиї будзе отримана у януару 2025. року у Сримскей Митровици.