Порада коло манифестациї „Днї керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Орґанизацийного одбору Привредно-туристично-културней манифестациї „Днї керестурскей паприґи” отримана вчера, 23. юлия у ресторану Бостон, на хторей утвердзени файти варених єдлох хтори тогорочна манифестация понукнє нащивительом.

Єдна з нєзаобиходних атракцийох на манифестациї и вибор варених єдлох у котлох, та того року орґанизаторе обезпеча єдла у 13 котлох. На „мениюˮ того року буду варени – капуста, пасуля, полнєна паприґа, потим на рожню печени курчата, та вецей файти паприґашу – баранї, рибов, говедзинов, а того року у понукнуцу будзе и паприґаш зоз дзивини.

Єдла буду рихтац домашнї кухаре спред – Здруженя паприґарох, Ресторану Лонґов, Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, потим Русиново фодбалере, рукометаше и рукометашки, Водова фест, Школа „Петро Кузмякˮ и Ротари клуб зоз Кули.

Гоч на схадзки догварени даскельо звучни музични мена хтори би могли наступиц на вечаршим концерту, чека ше же би наступ орґанизатором бул и потвердзени. Затераз потвердзени наступ Коцурских бетярох хтори публику буду забавяц пред и по главному концерту.

Кед слово о покриваню трошкох за концерт и поставянє бини, средства обецани зоз Општини Кула.

Здогаднїме, манифестация будзе отримана 16. авґуста у центру валала, а плановани дефиле парадних запрагох, за наймладших учашнїкох маскенбал, културно-уметнїцка програма, як и змаганя за найкрасши штанд, за найчежшу паприґу и найориґиналнєйшу маску.