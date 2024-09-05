Порада коло орґанизованя виборней настави руского язика

СУБОТИЦА – Представителє Националного совиту рускей националней меншини и його Одбору за образованє, вовторок 3. септембра нащивели Основну школу „Иван Ґоран Ковачич” у Суботици, у котрей би требало орґанизовац виборну наставу руского язика зоз елементами националней култури, за руски дзеци зоз того городу. Треба найсц и ришенє за плаценє наставнїка.

Директорка тей Школи Бранка Бешлич прияла нашу делеґацию у котрей були предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Олена Папуґа, предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, предсидатель його Вивершного одбору Желько Ковач, а була присутна и будуца наставнїца руского язика Мая (Ґубаш) Джумич.

Директорка ше зложела з тоту инициятиву, алє буду мушиц найсц способ з локалну самоуправу, як обезпечиц средства за наставнїка, а учальнї би нє було проблем обезпечиц.

Ришенє ше будзе глєдац и у поради зоз Школску управу у Зомборе, та представителє нашого Националного совиту уж догварели стретнуце з начальнїцу Милану Минарски.