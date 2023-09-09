Порадa коло руского оддзелєня на предшколским возросту у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох обєкту „Дюрдєвак” у Дюрдьове, вчера, 8. септембра, отримана схадзка представнїкох Националного совиту Руснацох и представнїкох Предшколскей установи (ПУ) „Дзецинство” зоз Жаблю. Главна тема на схадзки була отверанє руского оддзелєня на предшколским возросту у Дюрдьове.

На схадзки присуствовал предсидатель Националного совиту Руснацох (НСР) Йоаким Рац, предсидателька Oдбору за образованє НСР Олена Папуґа, член НСР Желько Ковач, директорка ПУ „Дзецинство” Светлана Бошков и воспитачки Марина Сабадош и Бранислава Макитан Дангубич.

Медзи иншим, на схадзки заключене же найвецей треба бешедовац зоз родичами най уписую дзеци до руского оддзелєня, та би ше нарок ознова могло отвориц руске оддзелєнє. Директорка ПУ „Дзецинство” Светлани Бошков, гварела же НС и Одбор за образованє буду мац кажду можлїву помоц, як од нєй особнє, так и од шицких занятих у Предшколскей установи.