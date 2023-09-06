Порада о Руским християнским календаре

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох парохиї св. отца Миколая вчера, 5. септембра зишли ше директор НВУ „Руске словоˮ Борис Варґа, одвичательни редактор Руского християнского календару Микола Шанта и редактор Микола М. Цап, парох керестурски и одвичательни редактор часопису „Дзвонохˮ, капелан Владимир Медєши и парох индїйски и помоцни каплеан о. Михайло Шанта, та Оленка Живкович.

Отец Варґа на початку привитал присутних, надпоминаюци же 2024. року тот наш алманах означує ювилей, двацец роки од кеди НВУ „Руске словоˮ и редакция „Дзвонохˮ заєднїцки почали зоз тим проєктом. Вон визначел же зоз свойого боку може дац ґаранциї же як и по тераз Календар будзе виходзиц на способ же би у нїм нє були потупени канони Церкви.

З тей нагодзи начално догварени заєднїцки теми, а зоз авторами ше будзе накнадно контактовац.

Як и прешлих рокох, Календар би мал буц видруковани по конєц новембра.