Порада о видаваню Зборнїка поезиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Управного одбору, Одбору за науку и Одбору за културу Рускей матки (РМ) була отримана пондзелок, 16. фебруара, на дньовим шоре було вецей точки, а найвецей бешедоване о орґанизованю наиходзацей рочней Скупштини того здруженя гражданох.

На початку прилапени записнїк зоз предходней схадзки котра була отримана у Новим Орахове 17. януара, а потим розправяне и начално догварени деталї отримованя рочней Скупштини. Догварене шлїдуюце, же Скупштина будзе 28. фебруара у Руским Керестуре, а надосц дискутоване о Статуту, понеже у плану принєсц вименки, насампредз о зменшаню числа членох УО, же би ше лєгчейше обезпечовало кворум на схадзкох, алє и даскельо технїчни елементи.

Под трецу точку, догварене же РМ вида Зборнїк поезиї поетесох и поетох „Дуга над валалом”, котри би мал облапиц руских авторох, зоз по двома писнями тих котри нє маю обявену кнїжку, а зоз пейцома писнями авторох котри маю видату кнїжку.

На концу дньового шора, присутни направели список особох спред РМ котри буду предложени до роботних целох за младих, за науку и видавательство Националного совиту рускей националней меншини. Потим бешедоване о конкурсох на котри РМ планує конкуровац, а бешедоване и хто будзе ношитель дзепоєдних проєктох.

Под точку рижне розправяне и дискутоване о вецей стварох, кеди и як ше будзе сновац месни одбор РМ у Суботици, догварене же Подобова колония „Еуфемия Гарди” будзе отримана 19. септембра, а Стретнуце поетох 28. децембра. Дотхли ше темох о можлївосцох снованя националних институцийох, ґалериї, музею и библиотеки.

Схадзки присуствовали предсидатель РМ проф. др Михайло Фейса, Дюра Папуґа, Владимир Джуджар, Ирина Жеґарац, Лїляна Кирда, Мирон Джуня, и Адрияна Фейди.