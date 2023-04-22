Поради коло орґанизованя Шветового конґресу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Рускей матки (РМ) вчера вечар отримана схадзка Месного одбору Руски Керестур. На схадзки було бешеди о орґанизациї 17. Шветового конґресу котри будзе у авґусту у Новим Садзе.

Схадзку водзел предсидатель РМ и Орґанизацийного одбору Конґресу проф. др Михайло Фейса а як госц бул и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац.

Як винєсол др Фейса орґанизация Конґресу з найвекшей часци дефинована, прейґ проєктох обезпечена и векша часц средствох, алє ище хиби за костиранє и ноцнїк учашнїкох Конґресу.

Вон поволал предсидателя НС Раца же би по тим питаню потримал Конґрес тє. РМ як орґанизатора у обезпечованю тих средствох при предсидательови Покраїнскей влади як и при ресорних Министерствох.

По видзеню предсидателя НС Раца, зоз комплетну финансийну конструкцию Конґресу ше пожнї, буджетски стредства на шицких уровньох од републичнопо по городски уж розподзелєни, та нє будзе лєгко у тим намаганю. Алє вон заш лєм пробує у тим помогнуц.

Др Фейса тиж наявел же по одлуки Скупштини РМ о оживйованю членства по Месних одборох, почало ше зоз схадзку у Керестуре, а подобни буду отримани и у Коцуре и Вербаше, як и у городским одборе у Новим Садзе и реґионалним у Шидзе.

Оживйованє тє. евидентованє членох РМ котри сцу буц активни ма циль анґажовац их и же би помогли у орґанизованю Шветового конґресу.