Поради о чечуцих активносцох Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У канцелариї Рускей матки у Руским Керестуре, 24. юния отримана Схадзка єй Управного одбору и Редакциї гласнїка РМ „Руснак”, а на дньовим шоре були дзевец точки о чечуцих активносцох того здруженя, о котрих ше бешедовало гоч и нє було кворума.

По другей точки утвердзене же Томислав Пап и Тимеа Будински спред Форуму младих Рускей матки буду участвовац на Лєтним кампу младежи Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох у Деви у Румуниї од 30. юлия по 4. авґуст того року.

На дньовим шоре схадзки були и поради о промоциї виданьох РМ у лєтнїм периодзе, перша промоция найновшей кнїжки поетских творох „Ядро” Лїляни Кирда будзе 15. юлия у Руским културним центре у Новим Садзе. Тиж ше планує и промоция маткових виданьох у Суботици.

Бешедовало ше и о орґанизованю Округлого стола у Дружтве новинарох Войводини котри будзе пошвецени Попису 2022. року и новей Националней стратеґиї рускей националней меншини, на чим и РМ инсистує.

Догварене и формованє месного одбору Матки у Дюрдьове, а у цеку догварки и за Суботицу. Присутни поинформовани и о активносцох вязаних за доставанє фреквенциї за Радио Руски Керестур, дзе ше ма послац допис и уплациц одредзени финансийни средства.

Др Фейса котри водзел схадзку, поинформовал и же медзи иншим, будзе послата вимога Поверенїкови за защиту ровноправносци пре дискриминацию на Оддзелєню за русинистику коло його предлуженя роботного одношеня.