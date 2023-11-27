НОВИ САД – Друга схадзка Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, отриманa пияток, 24. новембра у Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15), Нови Сад. На схадзки порадзена програма 33. Дньох Миколи М. Кочиша у чиїх рамикох ше означи и ювилей 60 роки як видрукована кнїжка уметнїцкей прози за дзеци „Крочаї“ Миколи М. Кочиша.

На дньовим шоре схадзки було шейсц точки, а после прилапйованя Записнїка зоз прешлей схадзки УО, Звита о активносцох Дружтва медзи двома схадзками и програми Дружтва зоз финансийним планом за 2024. рок порадзена и Програма 33. Дньох Миколи М. Кочиша.

На схадзки читани стихи др Гавриїла Костельника и Миколи М. Кочиша, мр Гелена Медєши бешедовла о 60-рочним ювилею кнїжки уметнїцкей прози за дзеци „Крочаї” Миколи М. Кочиша, а Ирина Папуґа инфoрмовала о припознаню хторе у рамикох означованя ювилейох руского образованя достала од Националного совиту Руснацох у Р. Керестуре.

У децембре ше планує отримац Скупштину Дружтва кед будзе Подобова вистава Мариї Канюх Йозанов„Руске облєчиво у прешлосци” и промоция Зборнїка роботох „Studia Ruthenica” 29. Спрам можлївосцох виставу Мариї Канюх Йозанов и промоцию виданьох Дружтва будзе ше орґанизовац и у Бачинцох, a зоз промоцию кнїжки Сонї Папуґа „Думки ми лєца/Мисли ми лете“ и у Миклошевцох.

Планує ше отримац и явни годзини руского язика у основних школох у Савиним Селу и Дюрдьове, а будзе слова и о нових учебнїкох за виборну наставу з елементами националней култури зоз читаньом стихох и текстох руских писательох школярох новосадских основних и стреднїх школох.

Скупштину Дружтва за руски язик, литературу и културу будзе 8. децембра у Заводу за културу войводянских Руснацох.