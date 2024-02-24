Порадзени репертоар и датум Мемориялу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На другей схадзки Орґанизаицйного одбору Мемориялу (ООМ) Петра Ризнича Дядї порадзени репертоар и датум отримованя 56. Драмского мемориялу, котри будзе отримани од 12. по 21. април.

Як догварене на ООМ тогорочни мемаориял будзе отворени 12. априла зоз виставу Експонатох Петра Ризнича Дядї, котру отвори Ирина Гарди Ковачевич. После отверня вистави, Мемориял отвори монодрама „Сон шмишного чловека” Фйодора Достоєвского, у режиї Владимира Надя и виводзеню Мирослава Малацка. Без огляду же иста представа уж виведзена у на Мемориялу 2020. року у чаше локдаунох и корони, кед ю видзело мале число людзох, одлучене же будзе обновена, бо заслужує же би ю видзело векше число патрачох.

Соботу, 13. априла АП „Бранислоав Нушич” зоз Шиду виведзе представу „Родзени”, автора и режисера Цветина Аничича.

Пияток 19. априла будзе виведзена представа „Кус петлич” Александра Поповича, у режиї Драґана Остоїча, а у виводзеню Културного центра Кула.

Вечари ювилантох, наших визначних театралних дїячох: Ирини Гарди Ковачевич, Янка Лендєра, Ксениї Макаї Орос, Любици Дудашовей и покойного Мирона Гайдукового буду отримани 14, 20. и 21. априла, а точни розпорядок ше накнадно обяви.

Термини резервовани за дзецински представи буду од 17. по 19. април. За тераз познате же 17. априла на 11:30 годзин будзе виведзена представа „Початок” автора Сашу Паленкаша, у режиї Адриани Надь Барна, Драмского студия „АРТ” дзецинскей продукциї Дома култури Руски Керестур.

На схадзки надпомнуте же би ше мемориял 2025. року могло плановац у жимско-ярнїм термину, у другей половки фебруара, або першей половки марца.