Пораженє на далєким госцованю

автор Д. Барна
автор Д. Барна

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Женски Рукометни клуб „Русин” одбавел внєдзелю, 22. марца, пияте першенствене стретнуце у Спортскей гали – ПСЦ Пинки у Сримскей Митровици у другей полусезони Другей лиґи Войводини и поражени є, а резултат бул 43:20 (20:9)

ЖРК „Срем 2 ЛСК” – ЖРК „Русин” – 43:20 (20:9)

Ґоли за екипу Русина дали: Єлена Шупица (9), Николина Зорич (7), Аня Симич (3) и Сабина Планчак (1).

За екипу Русина бавели: Николина Гарди, Аня Сендерак, Дуня Заґорац, Аня Симич, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин, Єлена Шупица, Хана Симич и Николина Зорич.

Екипу Русина водзел Мирослав Виславски.

У шестим колу першенства Другей лиґи Войводини екипа Русина будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ЖРК „Оджак”.

