Пораженє на домашнїм терену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” зоз Руского Керестура, внєдзелю 2. авґуста одбавел и штварте пририхтуюце стретнуце на Ярашу процив екипи Сут’єска зоз Бачкого Доброго Поля.

Госцуюца екипа Сут’єски була лєпша и победзела зоз резултатом 2:4. Обидва ґоли за екипу Русина дал Матей Саянкович.

За екипу Русина на стретнуцу бавели: Александар Драґутинович, Деян Чернок, Александар Кочиш, Стефан Тома, Драґан Павлович, Боян Голик, Ґоран Миланович, Ненад Вукелич, Матей Саянкович, Теодор Штранґар и Деян Югик (c).

Шлїдуюце и остатнє у циклусу пририхтуюцих стретнуцох екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 9. авґуста у Коцуре зоз екипу ФК „Искра”.