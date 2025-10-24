РутенпресСпортТексти

Пораженє на домашнїм терену

автор Д. Барна
автор Д. Барна 12 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Женски рукометни клуб „Русин” стреду, 22. октобра, у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавел пияте першенствене стретнуце Другей лиґи „Войводини” процив екипи ЖРК „Срем 2” зоз Сримскей Митровици и зазначел пораженє на своїм терену зоз резултатом 25:41 (10:25).

За ЖРК „Русин” бавели: Аня Сендерак, Валентина Гарди, Хана Будински, Андрияна Штранґар, Сабина Планчак, Нада Сабадош, Ема Венґрин, Йована Шилованович, Николина Гарди, Николина Зорич, Андрея Югик (c) и Емина Симич.

Ґоли за екипу Русина дали: Сабина Планчак (9), Андрея Югик (5), Николина Зорич (5), Андрияна Штранґар (5) и Николина Гарди (1).

Екипу Русина водзел Мирослав Виславски.

У идуцим шестим першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ЖРК „Долово” зоз Долова.

