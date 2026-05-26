Пораженє на домашнїм терену

БИКИЧ – Фодбалски клуб Бикич одбавел внєдзелю, 24. мая, 24. першенствене коло Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход и поражени є на домашнїм терену, а конєчни резултат бул 1:3.

ОФК „Бикич” – ФК „Єдинство” – 1:3. Ґол за екипу Бикича дал Драґан Фамилич.

Бикич бавел у составе: Стефан Мерґл, Никола Дюрич, Небойша Йованович, Матия Валентик, Стефан Валентик, Воислав Миклош, Драґан Фамилич, Оґнєн Миражич, Йовица Сарич, Оґнєн Балинович и Адриан Майхер.

На лавочки були Стевица Ґрбатинич, Стефан Пекич, Деян Добрич, Драґан Босанац, Лука Матошевич и Душко Девич.

У шлїдуюцим колу екипа Бикича будзе бавиц на нєдзелю, 31. мая, у Руми процив другопласованей екипи ФК „Фрушка Гора”. Стретнуце почнє на 17:30 годзин.