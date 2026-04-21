Пораженє од екипи Долова

ПАНЧЕВО – Женски рукометни клуб „Русин” одбавел всоботу, 18. априла, у Панчеве у Спортскей гали „Стрелиште”, седме першенствене стретнуце у другей полусезони Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Долово”, та бул поражени, а резултат бул 48:19 (21:10).
Ґоли за екипу Русина дали: Сабина Планчак (8), Николина Зорич (5), Йована Шилованович (4) и Аня Симич (2).
За екипу Русина бавели: Николина Гарди, Аня Сендерак, Дуня Заґорац, Аня Симич, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин, Йована Шилованович, Хана Симич, Николина Зорич и Андрея Югик.
Екипу Русина водзел Мирослав Виславски.
У осмим колу першенства Другей лиґи Войводини екипа Русина будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ЖРК „Петров–Кач” зоз Нового Саду.