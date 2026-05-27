Пораженє од першопласованей екипи

автор Д. Барна
РУСКИ КЕРЕСТУР – Кадети фодбалского клуба Русин одбавели остатнє першенствене стретнуце у тей сезони, всоботу, 23. мая у Руским Керестуре, процив першопласованей екипи ФК „ЖАК” зоз Зомбора и страцели, а конєчни резултат бул 3:6.

ФК „Русин” – ФК „ЖАК” – 3:6. Ґоли за екипу Русина дали: Теодор Штранґар (2) и Марко Колошняї.

За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниєл Надь, Тони Орос, Алекс Цвайґ, Теодор Штранґар, Алекса Сопка (c), Андрей Чижмар, Давид Джуня, Матей Макаї и Марко Илич.

Екипу водзел Деян Йолич.

Зоз одбавеним 20. колом, закончена Кадетска лиґа ПФС Зомбор 2025/26, а Русиново кадети сезону закончели на 5. месце на таблїчки, а зазначели 10 побиди, 3 стретнуца одбавели нєришено, док у 7 стретнуцох були поражени. Маю позитивну ґол розлику, дзе дали 57, а достали 42 ґоли.

