Пораженє од першопласованей екипи

БАЙША – Искрово кадети одбавели всоботу, 2. мая, у Байши седме коло у другей полусезони ПФЛ Суботица за кадетох, процив першопласованей екипи ФК „Байша” и страцели, а резултат бул 5:0.

За екипу Искрових кадетох бавели: Серґей Сакач, Далибор Караґача, Бошко Ґакович, Илия Майкич, Матия Новак, Василиє Дукич, Димитриє Коматина, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, Дарко Уйфалуши и Лука Дорокхази (c).

До бависка вошли Серґей Салонтаї и Владан Попович а на лавочки ище бул Мартин Горняк.

У шлїдуюцим колу кадетскей лиґи екипа Искри будзе бавиц на соботу, 16. мая у Коцуре, процив екипи ОФК „Вербас”.