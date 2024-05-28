Пораженє после седмого стретнуца

ЗОМБОР – Фодбалски клуб „Русин”, всоботу 25. мая у тринастим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор, у Зомборе одбавел процив екипи ФК „ЖАК” и зазначел пораженє зоз резултатом 3:2.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Боян Голик, Александар Кочиш (Иґор Грньчар), Деян Павлович, Стефан Мароєвич (Лука Иличич), Михаило Божович, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Иван Чапко (Матей Кршич), Илия Йованович (Велько Шомодї) и Деян Чернок (Стефан Тома). Ґоли за Русин дал Саянкович хтори дал обидва ґоли.

У идуцим 14. колу ПФЛ Зомбор, на нєдзелю, 2. юния ФК „Русин” будзе бавиц у Обровцу процив екипи ФК „Борац 46”, а стретнуце почнє на 17:30 годзин.