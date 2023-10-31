Пораженє при концу

МЛАДЕНОВО – Внєдзелю, 29. октобра, одбавене 12. коло Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, у хторим фодбалере Русину госцовали у Младенову, а од хторого страцели зоз 3:2 (0:1). Ґоли за Русин дали Сушич и Мароєвич.

Перша озбильнєйша шанса за ґол случела ше у акциї кед Саянкович преходзи свойого чувара, додава лабду Сушичови, хтори дава ґол за Русин. Нажаль, помоцни судия дзвига заставку и рекламира офсайд. При концу першого полчасу Сушич конєчно дава ґол хтори Русинови признати.

Накадзи почал други полчас свой перши ґол дава Стефан Мароєвич, було то 2:0 за Русин, а потим, за нєполни даскельо минути, домашнї у 63. и 65. минути виєдначую резултат на 2:2.

При концу домашнї вихасновали ище єдно слабе реаґованє Русиновей охрани, пре хторе Русин прецерпел ище єдно пораженє.

Русин наступел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Иґор Хрнчиар, Александар Кочиш, Деян Павлович, Филип Вуйович, Неманя Муминович, Небойша Попович (Борис Орос), Стефан Мароєвич, Матей Саянкович, Дарко Сушич, Деян Чернок.

Уж на нєдзлею, 5. октобра, на своїм терену, Русин одбави процив Жака.