Пораженє у Ади

автор Д. Барна 14 Опатрене

АДА – Женски рукометни клуб „Русин” всоботу, 22. новембра, у гали МШЦ у Ади одбавел дзешате першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Халас Йожеф 2” и зазначел найчежше пораженє по тераз, та резултат бул 51:18 (25:8).

За ЖРК „Русин” бавели: Николина Гарди, Аня Сендерак, Хана Будински, Йована Шилованович, Марияна Сивч, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин и Валентина Гарди.

Ґоли за екипу Русина дали: Сабина Планчак (13), Хана Будински (4) и Марияна Сивч (1).

Екипу Русина на стретнуцу водзел Мирослав Виславски.

У идуцим, єденастим першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Руским Керестуре зоз екипу ЖРК „Апатин”.

