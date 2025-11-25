Пораженє у Ади

АДА – Женски рукометни клуб „Русин” всоботу, 22. новембра, у гали МШЦ у Ади одбавел дзешате першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Халас Йожеф 2” и зазначел найчежше пораженє по тераз, та резултат бул 51:18 (25:8).
За ЖРК „Русин” бавели: Николина Гарди, Аня Сендерак, Хана Будински, Йована Шилованович, Марияна Сивч, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин и Валентина Гарди.
Ґоли за екипу Русина дали: Сабина Планчак (13), Хана Будински (4) и Марияна Сивч (1).
Екипу Русина на стретнуцу водзел Мирослав Виславски.
У идуцим, єденастим першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Руским Керестуре зоз екипу ЖРК „Апатин”.