Пораженє у Бачкей Паланки

БАЧКА ПАЛАНКА – Фодбалски клуб Русин одбавел всоботу, 16. мая, 26. коло першенства ПФЛ Зомбор у Бачкей Паланки процив екипи Крила Країне и поражени є, а конєчни резултат бул 3:1.

Ґол за Русин дал Петар Аґбаба.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Виктор Надь, Неманя Комленич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Деян Югик, Петар Аґбаба, Давид Джуня, Теодор Штранґар и Деян Чернок.

До бависка вошли Милош Сомборски, Марко Колошняи, Даниел Надь, Роберт Винаї и Алекса Сопка.

Шлїдуюце першенствене стретнуце Русин будзе бавиц на недзелю, 24. мая у Руским Керестуре процив екипи Славиї зоз Пиньвиц.

Стретнуце почнє на 17:30 годзин.