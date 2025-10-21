Пораженє у Бачким Петровцу

БАЧКИ ПЕТРОВЕЦ – Фодбалски клуб „Искра” одбавел внєдзелю, 19. октобра, у Бачким Петровцу дзешате першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Младосц” и зазначела пораженє зоз резултатом 3:2.

За екипу Искри бавели: Вид Неделькович, Боривой Цветкович, Ненад Петкович, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Оґнєн Салонтаи и Давид Гарди.

Ґоли за екипу Искри на стретнуцу дали: Душан Бокан и Дамян Ґубаш.

До бависка вошли Давид Неделькович, Димитриє Ґрубачич и Лука Дорокхази, а на лавочки ище бул Саша Загорянски.

У шлїдуюцим 11. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 26. октобра, у Коцуре процив другопласованей екипи ФК „Будучносц” зоз Ґложану. Стретнуце почнє на 13:30 годзин.