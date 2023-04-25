Пораженє у госцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометаше Русина Рукометней лиґи Сивер, внєдзелю 23. априла, страцели на стретнуцу у Кляїчеве з резултатом 24:16 (11:8).

Причина пораженя, тота же Русин на змаганє пошол у досц ослабеним составе. На стретнуце нє пошли двоме добри бавяче, Славко Гербут и Милош Булатович, а обачлїве було и одсуство ґолмана Стефана Марковича.

Русин наступел у составе – Михайло Мудри 5, Борис Югик 4, Филип Тома 3, Виктор Микита 1, Филип Ноґо 1, Душан Цвиєтичанин 1, Стефан Дюрко 1, Мирослав Виславски, Тадия Гарди, Петар Пирожек.

Свойо 11. коло рукометаше Русина требали одбавиц дома процив Ґраничара зоз Ґакова, алє понеже вони виступели з лиґи, та аж у шлїдуюцим 12. колу Русин одбави стретнуце у Бачким Ґрачцу, зоз домашнїм Борцом.