Пораженє у Ловченцу

ЛОВЧЕНАЦ – У 12. колу Кадетскей лиґи Суботица кадети Искри внєдзелю 23. новембра, у Ловченцу одбавели остатнє першенствене стретнуце у тей полусезони процив екипи ФК „Нєґош” и зазначели пораженє, та резултат бул 4:2.

За екипу Искри бавели: Серґей Салонтаї, Далибор Караґача, Димитриє Коматина, Матия Новак, Милош Бобич, Василиє Дукич, Дарко Салонтаї, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, Дарко Уйфалуши и Лука Дорокхази (c).

До бависка вошли Бошко Ґакович, Владан Попович и Данило Тарчанї.

Ґоли за екипу Искри дали Василиє Дукич и Дарко Салонтаї.

Екипу Искрових кадетох на стретнуцу водзел Желько Салонтаї.

После одбавеного остатнього кола єшеньскей часци першенства, екипа Искри зазначела седем побиди и пейц пораженя и ма 21 бод. Полусезону закончела на 6. месце на таблїчки Кадетскей лиґи Суботица.