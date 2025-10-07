Пораженє у општинским дербию

ЗМАЄВО – Фодбалски клуб „Искра” одбавел внєдзелю, 5. октобра, у Змаєве осме першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Обилич” и у општинским дербию зазначел пораженє, та резултат бул 4:0.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Ненад Петкович, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Оґнєн Салонтаи, Боривой Цветкович, Алекса Дорокхази и Давид Гарди.

До бависка вошли Марко Секулич, Димитриє Ґрубачич, Мариян Малацко и Милорад Ваяґич, а на лавочки ище були Саша Загорянски и Лука Дорокхази.

У шлїдуюцим 9. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 12. октобра, у Коцуре процив екипи ФК „Сутєска” зоз Бачкого Доброго Поля. Стретнуце почнє на 15 годзин.