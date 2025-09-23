РутенпресСпортТексти

Пораженє у першим колу

автор Д. Барна
РУСКИ КЕРЕСТУР – Женски рукометни клуб Русин всоботу, 20. септембра у спортскей гали у Руским Керестуре одбавел перше першенствене стретнуце у новей сезони 2025/26 Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК Вербас зоз Вербасу и зазначел пораженє зоз резултатом 38:19 (23:9).

За ЖРК Русин бавели – Сабина Планчак, Оля Матияшевич, Аня Сендерак, Валентина Гарди, Хана Будински, Аня Симич, Андрияна Штранґар, Марияна Сивч, Кяра Будински, Ема Венґрин, Йована Шилованович, Николина Гарди, Николина Зорич, Андрея Югик (c) и Емина Симич.

Ґоли за екипу Русина дали: Сабина Планчак (6), Кяра Будински (4), Николина Зорич (3), Андрияна Штранґар (3), Хана Будински (1), Андрея Югик (1) и Аня Симич (1).

Тренер – Сабина Планчак

Помоцни тренер – Нада Сабадош

У идуцим 2. першенственим колу ЖРК Русин будзе шлєбодни, док у 3. колу у Руским Керестуре будзе госцовац ЖРК Мокрин.

