Отримана порядна Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шеввченко” зоз Дюрдьова соботу, 17. фебруара, отримало порядну Рочну скупштину Дружтва.

У звиту о роботи за 2023. рок визначене же робота Дружтва почала 8. януара зоз Крачуном у Матки. На Осмомарцовским концерту участвовали дзеци зоз шицких секцийох Дружтва, а як госци наступелли и дзеци зоз Коцура. На Рочним концерту Дружтва участвовали шицки секциї. Орґанизовани бул 20. Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе” на хторим участвовали ґрупи зоз Нового Саду, Коцура, Кули, Вербасу, Шиду, Суботици, Руского Керестура и Дюрдьова. Фолклорна, музична и шпивацка секция участвовали на шицких наших Фестивалох и Манифестацийох, а були и на госцованьох у иножемстве.

У Дружтве робели штири секциї: фолклорна, шпивацка, рецитаторска и музична секция. Финансийни средства достати од Општини Жабель, Националного совиту Руснацох, Покраїнскей влади, Заводу за културу войводянских Руснацох и Роботного цела за младих.

План роботи за 2024. рок предвидзує же би ше предлужело робиц зоз аматерами по секцийох – у фолклорней, рецитаторскей, музичней и у шпивацкей секциї, алє и же би ше уключовало до роботи шицких хтори почитую нашо народне облєчиво, шпиванку, танєц, бешеду и обичаї.

Єдна од точкох дньового шору бул и вибор нового предсидателя Скупштини, алє вигласане же и того року на тей функциї останє Мирослав Чакан. Тарас Чапко дал задзекованє у Управним одборе, а Скупштина вигласала же нова членїца будзе Гелена Шарик.

Дружтво ше и того року будзе финансовац прейґ проєктох и дзекуюци донатором, а обчекує ше же трошки буду як и прешлих рокох.