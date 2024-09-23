Запровадзена порядна защита од вилївох на Дунаю од Бездана по Ковиль

НОВИ САД – Порядна защита од вилївох запровадзена на часцох гацох Дунаю, од державней гранїци зоз Мадярску по Ковиль и на водних будинкох Гидросистеми Дунай–Тиса–Дунай, у вкупней длужини 253,59 километри, сообщело Явне водопривредне подприємство „Води Войводини”.

Мири защити од вилївох запровадзени на териториї општинох Апатин, Оджак, Бач, Бачка Паланка, Сримски Карловци, и у городох Зомбор и Нови Сад.

Спрам прогнозох найвисши водостой Дуная при Бездану очекує ше 25. септембра, а при Новим Садзе ше очекує 27. и 28. септембра. Тиж ше проґнозує же водостой Дунаю при Новим Садзе будзе спод гранїци позарядовей защити од вилївох.

У сообщеню стої и же фахово служби ЯВП „Води Войводини” континуовано провадза розвой ситуациї и провадза на терену пременки.

На сайту Републичного гидрометеоролоґийного заводу (РГМЗ) стої же водостой Дунаю у векшим пороснуцу, зоз тенденцию пороснуца шлїдуюци штири днї, a температура води коло 14 ступнї целзийово, цо просекова вредносц температури води за тоту часц рока.