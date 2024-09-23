ДружтвоРутенпресТексти

Запровадзена порядна защита од вилївох на Дунаю од Бездана по Ковиль

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 2 Опатрене

НОВИ САД – Порядна защита од вилївох запровадзена на часцох гацох Дунаю, од державней гранїци зоз Мадярску по Ковиль и на водних будинкох Гидросистеми Дунай–Тиса–Дунай, у вкупней длужини 253,59 километри, сообщело Явне водопривредне подприємство „Води Войводини”.

Мири защити од вилївох запровадзени на териториї општинох Апатин, Оджак, Бач, Бачка Паланка, Сримски Карловци, и у городох Зомбор и Нови Сад.

Спрам прогнозох найвисши водостой Дуная при Бездану очекує ше 25. септембра, а при Новим Садзе ше очекує 27. и 28. септембра. Тиж ше проґнозує же водостой Дунаю при Новим Садзе будзе спод гранїци позарядовей защити од вилївох.

У сообщеню стої и же фахово служби ЯВП „Води Войводини” континуовано провадза розвой ситуациї и провадза на терену пременки.

На сайту Републичного гидрометеоролоґийного заводу (РГМЗ) стої же водостой Дунаю у векшим пороснуцу, зоз тенденцию пороснуца шлїдуюци штири днї, a температура води коло 14 ступнї целзийово, цо просекова вредносц температури води за тоту часц рока.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка Координация националних совитох

Мож купиц уходнїци за Водову фест

Отримани Осми фестивал ґастрономиї „Смаки Войводини”

Преславене храмово швето – Кирбай

Учителька хтора жиє свой сон (II)