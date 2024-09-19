Од нєшка порядна защита од вилївох на сиверним водоцеку рики Дунай

НОВИ САД – Пре позарядову ситуацию у Европи, Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство и ЯВП „Води Войводини” зволали схадзку зоз представнїками општинох хтори коло рики Дунай.

На вчерайшей схадзки гварене же порядна защита од вилївох будзе преглашена на рики Дунай по место Сланкамен.

Подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Владимир Ґалич гварел же хвильково проблем на рики Дунай, бо вилїва у европских державох. Додал ище же вери же рика будзе роснуц по порядну защиту од вилївох, алє треба буц порихтани.

На схадзки гварене и же Дунай пороснул на уходзе до Бездану и Апатину за єден метер, а у Новим Садзе за 70 центи, и же ше очекує же будзе роснуц ище два и пол до три метери, кед дойдзе по позарядову защиту.

Директор ЯВП „Води Войводини” Срдян Кружевич гварел же єст вецей места хтори буду загрожени и на уровню порядней защити од вилївох, прето же населєня будовани у нєзащицених часцох и додал же ше найвисши водостой очекує медзи 24. и 26. септембром.

На схадзки були присутни представнїки зоз Зомбору, Апатину, Оджаку, Бачу, Бачкей Паланки, Бачкого Петровцу, Беочину, Нового Саду, Сримских Kарловацох, Тителу, Индїї, Зренянину, Старей Пазови, Панчева и Ковину.

На сайту Републичного гидрометеоролоґийного заводу (РГМЗ) стої же водостой Дунаю у векшим пороснуцу по Нови Сад, зоз тенденцию пороснуца шлїдуюци штири днї.