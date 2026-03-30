Поробени пробни закончуюци испит

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, пияток, 27. марца и всоботу, 28. марца бул пробни Закончуюци испит.

Од 48 малих матурантох, перши дзень пробни испит з математики ришовали 46 малих матурантох. Други дзень 44 мали матуранти ришовали тест з мацеринского язика, односно зоз сербского понеже у тей ґенерциї нєт руске оддзелєня анї школяра котри ше приявел покладац тест з руского язика. Исти дзень покладали и тест з виборного предмету. Найвецей школярох ше опредзелєло покладац биолоґию, потим хемию, ґеоґрафию, физику и историю.

Пробни закончуюци испит покладали розподзелєни по учальньох и випочитовани шицки предписаня зоз Министерства за образованє, науку, културу и спорт.

Школяре котри нє покладали пробни закончуюци испит буду го покладац накнадно, найпознєйше шлїдуюцого тижня, а у поради зоз представнїками дюрдьовскей основней школи.

Резултати пробного закончуюцого испиту буду обявени по штварток, 2. април.