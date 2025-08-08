Положнїци у Сримскей Митровици буду мац лєпши условия

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Роботи на реконструкциї породзилїща у рамикох Опщого шпиталю у Сримскей Митровици вошли до остатнєй фази.

Роботи ше финансує зоз городского буджету, а до тераз положени нови посцелки за беби, масажни фотелї, а направени и индивидуални хижи. Хвильково ше реновира просториї зоз вецей посцелями, меня ше дзвери, билї ше мури и уградзую ше клима пошореня.

Роботи на Общим шпиталю започати у септембреу прешлого року, а до тераз уложене 20 милиони динари.

Городоначальнїк Бранислав Недимович, вєдно зоз директором шпиталя Воїславом Мирничом, обишол роботи и з тей нагоди визначел же укладанє до здравства приоритет.