Поровнани дильови

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю 22. марца польопривреднїки зоз Землєдїлскей задруґи „Родне польо” зоз Дюрдьова орґанизовали роботну акцию на котрей ровнали дильови у дюрдьовским хотаре и уходи до поля.

На роботней акциї були трицец двоме польопривреднїки з тракторами и закваченима машинами котри пейц годзини, без надополнєня и заплаценого горива нєсебично и з вельку дзеку ровнали главни и даєдни побочни дильови.

Предсидатель Землєдїлскей задруґи „Родне польо” Бранко Данґубич подзековал шицким котри ше уключели до акциї и гварел же планує же ше би таку ярню акцию орґанизовало каждого року, а кед треба и частейше. Вон подзековал Алексейови Кухаровому котри, по його словох, найвецей допринєсол орґанизациї тей акциї и зволованю польопривреднїкох.

Ловаре зоз Ловарского дружтва Дюрдьов польопривреднїком котри ровнали дильови после акциї обезпечели полудзенок, а Никола Вуїч уступел простор у Ловарским доме „Шећеру” дзе польопривреднїки полудньовали.